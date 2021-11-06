المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

هبة بريس

تألقت اللاعبة المغربية مها الحديوي في اليوم الثاني من منافسات بطولة “أرامكو” السعودية النسائية الدولية، التي يحتضنها نادي ملعب “رويال غرينز” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بتسجيلها 4 ضربات تحت المعدل.

وأصبح مجموع نتائج مها الحديوي “على المعدل”، بعد أن كانت قد أنهت اليوم الأول بواقع 4 ضربات فوق المعدل. وبذلك، استطاعت الحديوي أن تكون ضمن قائمة المتأهلات للمرحلة النهائية، لتصبح أول لاعبة عربية تتأهل لمرحلة نهائية في بطولة “أرامكو” النسائية الدولية تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.

وشهدت جولات البطولة منافسة قوية بين اللاعبات العالميات حيث قدمت الإنجليزية أليس هيوسون أداءً قويا في آخر جولات المنافسات، لتنهي اليوم في الصدارة بتسجيلها 9 ضربات تحت المعدل، متقدمة على الفنلندية سانا نيوتينن، التي حلّت في المركز الثاني بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل.

في حين كان المركز الثالث من نصيب السويديتين كارولين هيدوال ولينيا ستروم، والنيوزيلندية ليديا كو التي تصدّرت منافسات اليوم الأول من البطولة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قالت الحديوي” في تصريح أوردته صحيفة “الوطن” السعودية، “سعيدة جدا بهذه النتيجة. لم أكن راضية على أدائي أمس، ودخلت المنافسات بتركيز شديد على اللعب بطريقة تكتيكية، ولكن قررت أن أبدأ هذا اليوم بطريقة مغايرة، وأن أستمتع باللعب بشكل أكبر، وأعتقد أن هذا الأمر ساعدني على الشعور بالراحة على أرضية الملعب”.

وأكدت الحديوي، التي تُعد اللاعبة العربية الوحيدة التي تشارك في منافسات الجولة الأوروبية للسيدات “أشعر بالفخر، وأعلم حجم المسؤولية التي تقع على عاتقي كوني اللاعبة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة، ولكني ألعب على أرض دولة عربية شقيقة، وأتلقى دعما كبيرا من الجميع، وهو ما يحفزني لتقديم أفضل أداء يعكس صورة مشرفة للاعبة العربية على ساحة الغولف العالمية”.

وأضافت “أحببت رياضة الغولف، ومارستها منذ الصغر، وكان حلمي هو أن أمارسها بشكل احترافي، ولقد مررت بالكثير من المحطات حتى أصل للعب تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.، أشجّع جميع سيدات وفتيات العالم العربي على الاستمرار في السعي خلف أحلامهم وتحقيقها”.

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