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تبون يرفض رسميا تمديد عقدة انبوب الغاز مع المغرب

2021-10-31 / 6:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، الشركة الوطنية “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد المتعلق بضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد “تسلم الرئيس تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.

ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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