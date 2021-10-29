بالأرقام .. مئات الملايين الإضافية على الدفاع في الجزائر والمغرب

هبة بريس _ الرباط

نقل تقرير من موقع ” انفو ديفينسا ” ان الجزائر أعلنت هذا الأسبوع، عن زيادة ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022. ويعادل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9700 مليون دولار

وبخصوص المغرب فمشروع قانون المالية لعام 2022، ، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، والتي ستصل بالتالي إلى أكثر من 5.60 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 11.76 في المئة عن ميزانية 2021.

وينقل التقرير أنه في مواجهة هذا التصعيد في التسلح والتوتر بين المغرب والجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس والحوار بين البلدين

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