The flags of Algeria (L) and Morocco flutter as Algerian president greets Moroccan Foreign Minister on January 24, 2012 in Algiers. Moroccan Foreign Minister Saad Eddine Othmani yesterday began a fence-mending visit to Algeria to resolve disputes such as the neighbours' lingering row over Western Sahara. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by Farouk Batiche / AFP)

بالأرقام .. مئات الملايين الإضافية على الدفاع في الجزائر والمغرب

2021-10-29 / 6:14 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

نقل تقرير من موقع ” انفو ديفينسا ” ان الجزائر أعلنت هذا الأسبوع، عن زيادة ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022. ويعادل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9700 مليون دولار

وبخصوص المغرب فمشروع قانون المالية لعام 2022، ، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، والتي ستصل بالتالي إلى أكثر من 5.60 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 11.76 في المئة عن ميزانية 2021.

وينقل التقرير أنه في مواجهة هذا التصعيد في التسلح والتوتر بين المغرب والجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس والحوار بين البلدين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة جديدة من دليل المستثمر

الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة جديدة من دليل المستثمر

2021-10-29 / 6:50 مساءً
Photo of تقرير.. اتصالات المغرب تحتفظ بالريادة كأسرع خدمة انترنيت للهواتف

تقرير.. اتصالات المغرب تحتفظ بالريادة كأسرع خدمة انترنيت للهواتف

2021-10-29 / 10:23 صباحًا
Photo of رجال أعمال من ميتز الفرنسية يحطون الرحال بجهة الداخلة

رجال أعمال من ميتز الفرنسية يحطون الرحال بجهة الداخلة

2021-10-28 / 10:52 مساءً
Photo of متوسط أجور الوظيفة العمومية ارتفع ب15% خلال 10 سنوات

متوسط أجور الوظيفة العمومية ارتفع ب15% خلال 10 سنوات

2021-10-28 / 11:39 صباحًا
Photo of أكادير : العربية للطيران تستنزف 16 مليون درهم من ميزانية مجلس الجهة

أكادير : العربية للطيران تستنزف 16 مليون درهم من…

2021-10-28 / 11:08 صباحًا
Photo of وجدة .. رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقيات مع البنك الشعبي لدعم الاستثمار

وجدة .. رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقيات مع البنك…

2021-10-27 / 2:15 مساءً
Photo of إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة ينعش القطاع بعد أزمة كورونا

إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة ينعش القطاع بعد…

2021-10-27 / 11:33 صباحًا
Photo of مجموعة البنك الشعبي تحتفي بالعالمي فلاندران عبر رواق “لقطات من الحياة”

مجموعة البنك الشعبي تحتفي بالعالمي فلاندران عبر رواق “لقطات…

2021-10-27 / 10:52 صباحًا
Photo of رويترز: الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب

رويترز: الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب

2021-10-26 / 10:43 مساءً
Photo of عجز الميزانية بلغ 2ر38 مليار درهم حتى متم شتنبر المنصرم

عجز الميزانية بلغ 2ر38 مليار درهم حتى متم شتنبر…

2021-10-26 / 1:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق