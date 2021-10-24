المغرب واسرائيل
الصورة تعبيرية

بعد تطبيع العلاقات.. ارتفاع كبير في التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب

2021-10-24 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تحدث الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، عن حدوث طفرة كبيرة في الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بنسبة زادت 165 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوضحت اابيانات الصادرة عن نفس المركز أن الشركات الإسرائيلية قد صدرت بضائع بقيمة تزيد عن 26 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام 2021، وأن شهر سبتمبر الفائت شهد تصدير بضائع بقيمة 10 ملايين دولار، مسجلة زيادة بقيمة 16 مليون دولار خلال السنة الجارية، والتي بلغت 9.3 ملايين دولار أميركي تقريبا.

وكشف المركز أن الشركات المغربية بدورها استفادت من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، إذ بلغت صادراتها في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 8.6 ملايين دولار أميركي.

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