عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق وريكو

هبة بريس - رياضة

كشفت منظمة “غلوري”،عن اختيار النجم والبطل المغربي، بدر هاري، ليكون ضمن الأشخاص الذين سيقومون بالتعليق على نزالات أمسية اليوم ، أبرزها النزال الذي سيجمع بين ريكو فيرهوفن وجمال بن صديق.

وسيحتضن ملع “غيلريدوم” بمدينة “أرنم” الهولندية، أمسية “GLORY COLLISION 3″، التي ستعرف إجراء مجموعة من النزالات، سيكون أبرزها ذلك الذي سيشهد اصطدام ريكو ببن صديق.

وسيكون أول ظهور لبدر هاري الليلة في الساحة الرياضية لكيك بوكسينغ منذ انهزامه شتنبر الماضي أمام البولندي أركاديوس جوشيك بالضربة القاضية

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