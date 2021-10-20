BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 20: Gerard Pique of FC Barcelona celebrates after scoring their team's first goal during the UEFA Champions League group E match between FC Barcelona and Dynamo Kyiv at Camp Nou on October 20, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

برشلونة يحقق فوزا صعبا أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

2021-10-20 / 7:47 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

حقق فريق برشلونة الإسباني، انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني، بنتيجة (1-0) في مباراة الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

وبالتالي يحصد فريق المدرب رونالد كومان أول 3 نقاط، ويغادر المركز الأخير، ليصعد للمركز الثالث، فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الأخير، بعد أن توقف رصيده من النقاط عند نقطة واحدة.

كان برشلونة هو الطرف المهيمن، في هذه المواجهة، التي دارت أغلب مجرياتها، في الجزء الأخير من ملعب فريق دينامو كييف، وكانت المحاولة الأولى رأسية الأمريكي سيرجينيو ديست التي أخطأت المرمى.

ومرت رأسية دي يونج بجوار القائم في الدقيقة الـ 18، ثم سدد ديست كرة قوية في الدقيقة الـ 35، في محاولة جديدة للبارسا، ولكن حارس دينامو كييف جيورجي بوشكان، تمكن من ابعاد هذه الكرة الخطيرة.

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