برشلونة يحقق فوزا صعبا أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق برشلونة الإسباني، انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني، بنتيجة (1-0) في مباراة الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

وبالتالي يحصد فريق المدرب رونالد كومان أول 3 نقاط، ويغادر المركز الأخير، ليصعد للمركز الثالث، فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الأخير، بعد أن توقف رصيده من النقاط عند نقطة واحدة.

كان برشلونة هو الطرف المهيمن، في هذه المواجهة، التي دارت أغلب مجرياتها، في الجزء الأخير من ملعب فريق دينامو كييف، وكانت المحاولة الأولى رأسية الأمريكي سيرجينيو ديست التي أخطأت المرمى.

ومرت رأسية دي يونج بجوار القائم في الدقيقة الـ 18، ثم سدد ديست كرة قوية في الدقيقة الـ 35، في محاولة جديدة للبارسا، ولكن حارس دينامو كييف جيورجي بوشكان، تمكن من ابعاد هذه الكرة الخطيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0