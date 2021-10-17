التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح الرياضي مع ضيفه حسنية أكادير

2021-10-17 / 8:52 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

حسم التعادل السلبي (0-0) المواجهة التي جمعت نادي الفتح الرياضي مع ضيفه حسنية أكادير، مساء اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، برسم الدورة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وشهدت المباراة إشهار، الحكم الداكي رداد، الورقة الحمراء في وجه لاعب الفتح الرياضي سعيد آيت الخرصة (د 64).

وعقب هذه النتيجة، احتل فريق حسنية أكادير المركز 12 إلى جانب أولمبيك خريبكة بخمس نقاط، فيما جاء فريق الفتح الرياضي في المركز 14 إلى جانب إتحاد طنجة بأربع نقاط .

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