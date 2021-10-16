بطولة إفريقيا للسباحة : المغرب يحتل المركز الثالث ب 10 ميداليات

2021-10-16 / 10:03 مساءً
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هبة بريس - رياضة

احتل المغرب المركز الثالث في البطولة الإفريقية للسباحة بحصوله على 10 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان و7 ميداليات برونزية.

وخلال اليوم الأخير من هذه البطولة الإفريقية منحت مريم بحايجوب اليوم السبت الميدالية الفضية الثانية للمغرب في سباق 200 متر فراشة.

وفاز حمزة بن حليمة بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة متنوعة.

وفي مسابقات السيدات، فازت السباحات ريمي جنات وإيناس العلوي ومريم بحايجوب وصوفيا القرنوسي بميدالية برونزية في سباق التتابع المتنوع 4×100 متر.

وكان حمزة بن حليمة قد انتزع في اليوم الأول من البطولة الميدالية الذهبية في 50 متر سباحة على الظهر..

وشارك في هذه البطولة الإفريقية للسباحة حوالي 50 دولة.حيث استضافت غانا لأول مرة هذا الحدث نصف السنوي الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي للسباحة هواة.

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