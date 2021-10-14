نادي “برشلونة” يضع عينه على نجم مغربي

هبة بريس - وكالات

ساهم تألق المدافع الأيمن للنادي الهولندي نصير مزراوي بداية الموسم الحالي، في سعي الأندية الأوروبية الكبرى الى ضمه ، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم الكروي الحالي.

ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن مزراوي، الذي سجل أربعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات خاضها مع أياكس هذا الموسم، أضحى هدفا لأطماع نادي برشلونة، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستقدام الظهير الأيمن المغربي في صفقة انتقال حر مباشرة بعد نهاية عقده.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف ضم أفضل اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، في ظل حاجة الفريق لدعم كبير، ومعاناته من أزمة مالية تسببت في رحيل عدد من لاعبيه البارزين في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار أسطورته ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.

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