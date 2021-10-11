المغربي صالح الشيباني يحطم الرقم القياسي بسباق إسطنبول الدولي

هبة بريس

تمكن العداء المغربي صالح الشيباني من نادي شباب الساقية الحمراء للعيون لألعاب القوى، من تحطيم الرقم القياسي للسباق الدولي على الطريق الذي نظمته أمس الأحد بلدية إسطنبول.

وقطع العداء الشيباني مسافة السباق، الذي عرف مشاركة أزيد من 1500 عداء ينتمون لمختلف أندية تركيا، بتوقيت 28,31 دقيقة، متبوعا بالعداء التركي أميكتار مورات (28,41)، فيما احتل الرتبة الثالثة التركي تيكليش عبد الله (28,46).

وتميز هذا النشاط الرياضي بتكريم نائب رئيس بلدية إسطنبول والمدير العام للرياضة السيد أونور رينار من طرف مدير نصف مارطون العيون الدولي بتسليمه ميدالية وقميص نصف ماراثون العيون الدولي، حيث عبر المسؤول التركي عن تقديره لهذا التكريم ورغبته في تقوية العلاقات الرياضية بين ماراثون إسطنبول وماراثون مراكش والعيون.

وبالمناسبة، عبر العداء المغربي صالح الشيباني، في تصريح صحفي، عن سعادته بتحقيق فوزه الثاني في أقل من أسبوع بعد إنجازه الأول الذي حققه بمدينة بورصة الأسبوع الماضي، مبرزا أن السباق عرف منافسة قوية مع عدائي المنتخب الوطني التركي الذين حاولوا في النقطة الكيلمترية السادسة تغيير خطة السباق.

وأوضح أن العداء المغربي خليل لزعر ساعده في التحرر من المنافسة التركية والانفراد بالسباق، محطما رقمه القياسي الشخصي ورقم السباق في الآن ذاته.

من جهته، أبرز نائب رئيس نادي شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى والإعلامي السيد عبد الله جداد، في تصريح مماثل، القيمة الرياضية لسباق إسطنبول الدولي وعلاقة الشراكة والتعاون التي يتم الاشتغال عليها مع المسؤولين الأتراك.

وسجل أن السباق كان فرصة للوقوف على التجربة والتنظيم الذي يميز السباقات الدولية على الطريق، إسطنبول خاصة وتركيا بصفة عامة، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى عمدة إسطنبول بالنيابة لحضور فعاليات ماراثون مراكش والعيون اللذين تجمعهما علاقة توأمة وشراكة.

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