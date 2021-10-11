حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
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“لارام” توقع اتفاق تعاون مع شركة طيران “العال” الإسرائيلية

2021-10-11 / 11:42 صباحًا
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هبة بريس

وقعت الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران الإسرائيلية “العال”، مؤخرا، على بروتوكول تعاون يهم تطوير العلاقات بين الشركتين قصد العمل معا على تقديم أحسن مستويات الخدمات.

وذكر بلاغ للخطوط الملكية المغربية أن هذا الاتفاق وقعه الرئيس المدير العام السيد حميد عدو، والرئيس المدير العام لشركة “العال”، السيد أفيغال سوريك، وذلك على هامش الدورة 77 للجمع العام للجمعية الدولية للنقل الجوي (IATA )، التي انعقدت أشغالها مؤخرا ببوسطن، بحضور مئات من الشخصيات من مندوبي ومسيري شركات الطيران العالمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق يأتي في سياق تعتزم فيه كل من الخطوط الملكية المغربية وشركة “العال” العمل على توفير خدمات النقل الجوي بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس للدار البيضاء والمطار الدولي بن غوريون بتل أبيب، مضيفا أن الاتفاق يتزامن أيضا مع قرب إطلاق الخطوط الملكية المغربية، في القريب العاجل وحين تسمح الظروف بذلك، لخط جوي مباشر ما بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وخلص البلاغ إلى أنه من المرتقب أن يساهم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا، في فسح المجال أمام الشركتين لإمكانية التأسيس لشراكة تقاسم الرموز “كود شير” على الخطوط الجوية المباشرة الرابطة بين المغرب وإسرائيل، وكذلك على باقي شبكتيهما الجويتين، خارج المحاور المطارية للشركتين.

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