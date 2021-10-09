المنتخب الوطني يكرر فوزه على غينيا بيساو ويعزز صدارته لمجموعته في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا هاما أمام نظيره غينيا بيساو بثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب لقاءات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وافتتح اللاعب أيوب الكعبي التسجيل للعناصر الوطنية في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من ريان مايي، وأضاف أيمن برقوق الهدف الثاني بعد تمريرة من أيوب الكعبي في الدقيقة 20، ثم عاد أيوب الكعبي ليوقع الهدف الثالث للعناصر الوطنية في الدقيقة 69 بعد تمريرة خاطئة من أحد مدافعي غينيا بيساو.

هذا الفوز عزز به المنتخب الوطني صدارته لمجموعته برصيد 9 نقاط، محققا بذلك العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد غينيا الاستوائية في 4 نقاط محتلا بها المركز الثاني.

بالعودة إلى أطوار المباراة، فقد اعتمد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش على نفس التشكيلة التي خاض بها المباراة السابقة بين المنتخبين، بينما أجرى مدرب منتخب غينيا بيساو بعض التغييرات على تشكيلته مقارنة مع مباراة الذهاب التي أنهاها زملاء رومان سايس لصالحهم بخمسة أهداف دون رد.

وعلى غرار مباراة الذهاب، فقد دخل المنتخب الوطني مباراة الإياب بشكل جيد، وبسط سيطرته على الجولة الأولى، كما فرض أسلوب لعبه وأجبر منتخب غينيا بيساو على الركون إلى الدفاع، ولم ينتظر المنتخب الوطني سوى 10 دقائق للوصول إلى مرمى جوناس مينديز عبر أيوب الكعبي، قبل أن يضيف أيمن برقوق ثاني الأهداف في الدقيقة 20 بعد جملة تكتيكية رائعة.

وواصل المنتخب الوطني سيطرته على المواجهة خلال الجولة الثانية، حيث لعبت العناصر الوطنية بهدوء كبير أمام غينيا بيساو، كما قام الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش بمجموعة من التغييرات بعدما أدخل منير الحدادي وسفيان بوفال دفعة واحدة مكان ريان مايي وإلياس شاعر في الدقيقة 60، كما دخل فيصل فجر مكان عمران لوزا في الدقيقة 74، ودخل أيضا سفيان الكرواني وسليم أملاح مكان أدم ماسينا وأيمن برقوق في الدقيقة 81.

وبات المنتخب الوطني عقب هذا الفوز في حاجة إلى نقطتين فقط من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى مرحلة السد من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وسيواجه في المباراة الموالية منتخب غينيا يوم الثلاثاء القادم بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

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