أرسنال يسعى لمقايضة الفرنسي لاكازيت بالمغربي يوسف النصيري

2021-09-30 / 5:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن نادي أرسنال الإنكليزي يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة “لا رازون” الإسبانية، فإن أرسنال يسعى لمقايضة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بالمهاجم المغربي لإشبيلة يوسف النصيري.

ونال النصيري إعجاب أرسنال بعد تسجيله 24 هدفا على مستوى جميع المسابقات في موسم 2020- 2021.

ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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