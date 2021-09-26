منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع الرأس

هبة بريس_ رياضة

نهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي بهدف دون رد، اليوم الأحد، لحساب لقاءات ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

وسجل أراوخو هدف البرازيل في الدقيقة 11.

ووقف أسود الفوتسال ندا للند أمام منتخب البرازيل، صاحب المركز الثاني في التصنيف العالمي، إذ قدمت العناصر الوطنية مباراة جيدة بالرغم من الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.

وخرج المنتخب الوطني من بطولة العالم مرفوع الرأس، بعدما حقق مسارا مميزا، حيث تخطى مرحلة المجموعات لأول مرة في تاريخه، كما حقق أول الانتصارات في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم.

وأنهى المنتخب الوطني مشواره المونديالي ضمن الـ 8 الكبار في العالم، ما يؤكد التطور الكبير الذي يشهده الفوتسال المغربي خلال السنوات الأخيرة.

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