VILNIUS, LITHUANIA - SEPTEMBER 26: Vinicius Rocha of Brazil has a shot saved by Reda Khiyari of Morocco during the FIFA Futsal World Cup 2021 Quarter Final match between Morocco and Brazil at Vilnius Arena on September 26, 2021 in Vilnius, Lithuania. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)

منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع الرأس

2021-09-26 / 3:39 مساءً
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هبة بريس_ رياضة

نهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرازيلي بهدف دون رد، اليوم الأحد، لحساب لقاءات ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

وسجل أراوخو هدف البرازيل في الدقيقة 11.

ووقف أسود الفوتسال ندا للند أمام منتخب البرازيل، صاحب المركز الثاني في التصنيف العالمي، إذ قدمت العناصر الوطنية مباراة جيدة بالرغم من الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.

وخرج المنتخب الوطني من بطولة العالم مرفوع الرأس، بعدما حقق مسارا مميزا، حيث تخطى مرحلة المجموعات لأول مرة في تاريخه، كما حقق أول الانتصارات في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم.

وأنهى المنتخب الوطني مشواره المونديالي ضمن الـ 8 الكبار في العالم، ما يؤكد التطور الكبير الذي يشهده الفوتسال المغربي خلال السنوات الأخيرة.

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