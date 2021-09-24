صحيفة فرنسية: حكيمي يتفوق على ميسي وراموس

هبة بريس

أشاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، بما يقدمه الظهير المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن حكيمي سجل هدفين أمام ميتز مؤخرًا، ليحافظ على سجل سان جيرمان بلا هزائم في الدوري الفرنسي.

وأشارت إلى أن حكيمي نجح في جعل نفسه عنصرًا أساسيًا في الكتيبة الباريسية، عكس باقي الصفقات التي تعاني حتى الآن لحجز مكان ثابت.

وكان سان جيرمان تعاقد في الصيف الماضي مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، إلى جانب حكيمي.

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