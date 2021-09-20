الداخلية الروسية تكرم شرطي مرور ألقى القبض على منفذ هجوم مسلح

2021-09-20 / 7:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم تكريم شرطي دورية المرور الذي قام بإلقاء القبض على منفذ الهجوم المسلح في جامعة بيرم.

وقالت المديرية لوكالة “سبوتنيك”: “من المقرر تكريم ضابط شرطة المرور الذي أوقف المهاجم في الجامعة”.

ووفقاً للشرطة، فإن أول من وصل إلى مكان الحادث كان طاقم فوج شرطة المرور التابع لمفتشية سلامة المرور التابعة لوزارة الداخلية في بيرم. ودخل الملازم بالشرطة، كونستانتين كالينين، المبنى الرئيسي وتولى زميله الملازم الأول في الشرطة، فلاديمير ماكاروف، عملية الإجلاء
.
تابعت الشرطة الحديث: في الغرفة، رأى كالينين رجلاً مسلحًا، أطلق عليه النار، الشرطي رد على إطلاق النار وأصاب المهاجم وركض نحوه وأوقفه، وبعد ذلك بدأ في تقديم الإسعافات الأولية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الروسية، بأن الحادثة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، أن المهاجم طالب في الجامعة وقد أصيب أثناء اعتقاله.

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