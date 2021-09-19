بنك المغرب يُعلن تراجع الدرهم أمام الأورو

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 4 نقاط رئيسية

2021-09-19 / 12:40 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في أربع نقاط رئيسية برسم الفترة الممتدة ما بين 9 و15 شتنبر 2021:

1- سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي.

2- بلغت الأصول الاحتياطية في 10 شتنبر الجاري 4ر312 مليار درهم، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بـ 5ر5 في المائة على أساس سنوي.

3- ضخ بنك المغرب ما مجموعه 90,2 مليار درهم، منها 7ر31 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 30 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 26,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

4- على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,6 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط.

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