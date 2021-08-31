المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز على نظيره البانامي

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البانامي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة الودية التي جمعتهما زوال اليوم الثلاثاء في قاعة آلان بمدينة براتيسلافا بسلوفاكيا.

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم التي ستجرى بليتوانيا ما بين 12 شتنبر و4 أكتوبر 2021.

وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية كل من إسماعيل أمزال وإدريس الرايس فني وسفيان المسرار ويوسف المزراعي، بينما وقع أهداف منتخب بناما كل من ميكاييل دو ليون وكلاوديو كودريداجوأكيلوسكامبوس.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة سيواجه من جديد يوم غد الأربعاء منتخب باناما، قبل أن يلاقي منتخب سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل

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