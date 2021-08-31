الزمالك يوافق على انتقال اللاعب حميد أحداد للرجاء البيضاوي

هبة بريس

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لكرة القدم عن الموافقة على انتقال اللاعب المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي إلى الرجاء الرياضي على سبيل البيع النهائي.

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ووافقت اللجنة بحسب بيان للنادي على بيع أحداد للرجاء بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الناديين واللاعب.

وكان أحداد قد أعير إلى الرجاء المغربي الموسم قبل الماضي، وعاد الموسم الماضي للزمالك وأسهم في تتويج الأبيض بالدوري الممتاز موسم 2020 – 2021.

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