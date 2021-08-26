اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا

هبة بريس

كشف الناخب الوطني المغربي، وحيد حاليلوزيتش، عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس التي ستدخل التجمع التدريبي الذي سينطلق يوم الإثنين 30 غشت 2021 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة⁷ وذلك إستعدادا للمباراتين المقبلتين أمام كل من منتخبي السودان و غينيا، وذلك برسم الجولتين الأولى والثانية عن المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وستجرى المباراة الأولى أمام منتخب السودان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم الخميس 02 شتنبر 2021، على أن تجرى المباراة الثانية أمام منتخب غينيا يوم الإثنين 06 شتنبر 2021، على أرضية ملعب لاسانا كونتي بكوناكري.

وتضم اللائحة النهائية لأسود الأطلس، 24 لاعبا ضمنهم 3 حراس مرمى، ويتعلق الأمر بكل من :

ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، أشرف حكيمي، سفيان العكوس، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، سفيان شاكلا، جواد اليميق، غانم سايس، نايف اكرد، أيمن برقوق، عادل تاعرابت، عمران لوزا، إلياس الشاعر، سليم أملاح، يوسف مالح، سفيان امرابط، سفيان بوفال، منير الحدادي، أشرف بنشرقي، زكرياء ابوخلال، يوسف النصيري، ريان مايي.

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