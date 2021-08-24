المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

هبة بريس

يشارك المغرب في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 التي تستضيفها القاهرة من 31 غشت الجاري حتى 5 شتنبر المقبل.

وتشهد البطولة بحسب المنظمين مشاركة 43 دولة وتقام فعالياتها على مضمار الدراجات بملعب القاهرة الدولي، الذي يعد أكبر مضمار على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويشارك المغرب في البطولة بخمسة دراجين، هم حكشي محمد، ولقطابني زكرياء ودحيمان حسن وأزيكي علاء، ومحمد نجيب سنبولي، تحت قيادة الاطار الوطني سعدون عبد العاطي.

ويشارك الدراجون المغاربة في 10 مسابقات من ضمنها سباق السرعة فردي وفرق، وسباق السكراتش، وسباق الكيرين، والفردي والسباق الاقصائي، وسباق النقط وسباق الاومنيوم وسباق ماديسون.

ودخل المتسابقون المغاربة في تربص إعدادي بالقاهرة قبل نحو أسبوع استعدادا لهذه التظاهرة العالمية التي تعرف مشاركة العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات ، ما يؤكد أنها ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

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