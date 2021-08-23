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خلال سنة.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا بمدينة تطوان

2021-08-23 / 2:18 مساءً
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هبة بريس

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بتطوان في شهر يونيو انخفاضا بلغت نسبته 1.0 في المائة ، فيما عرف على المستوى السنوي ارتفاعا بلغت نسبته 0.9 في المائة.

فقد انخفضت، وفق بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، أثمان المواد الغذائية ب 2.4 في المائة في يونيو 2021 مقارنة مع شهر ماي 2021، وذلك تحت تأثير تراجع أسعار “الفواكه” ب8.6 في المائة ، و”السمك وفواكه البحر” ب6.8 في المائة ، و ” الخضر” ب 5.9 في المائة ، و” الخبز والحبوب ” ب 0.9 في المائة ، و” الحليب،الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة ، و ” المياه المعدنية و المشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” و”اللحوم” ب 0.3 في المائة لكل منهما.

بينما، استقرت المواد غير الغذائية تحت تأثير التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.0 في المائة لقسم ” الملابس والأحذية ” وارتفاع قدره 0.7 في المائة لقسم “النقل”.

وعلى المستوى السنوي ، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ،ب 0.3 في المائة في يونيو 2021 مقارنة مع شهر يونيو 2002 ، وذلك تحت تأثير تزايد أسعار المواد المكونة للمجموعات التالية: “السمك وفواكه البحر ” ب 8.9 في المائة ، و “الزيوت والذهنيات ” ب 8.3 في المائة ، و” التبغ ” ب4.5 في المائة ، و ” المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 9.2 في المائة ، و ” السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 3.2 في المائة .

و بلغ التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية 1.4 في المائة ، وقد تراوح التباين الحاصل في الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 2.1 في المائة ،و لقسم ” الملابس والأحذية ” وقسم “النقل” ارتفاع قدره 9.1 في المائة .

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