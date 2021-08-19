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بطولة ألعاب القوى بكينيا: تأهل المغربي حمزة بوشاليخ لنهائي 1500م

2021-08-19 / 3:43 مساءً
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هبة بريس

تأهل العداء المغربي حمزة بوشاليخ ،اليوم الخميس، إلى نهاية سباق 1500م، ضمن منافسات بطولة العالم للشبان (أقل من 20 سنة)، التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي إلى غاية 22 غشت الجاري.

وبلغ بوشاليخ السباق النهائي بعد احتلاله المركز الخامس في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 3 د و51 ث و50 /100.

وعاد المركز الأول للكيني فانسون كيبيت كيتير بتوقيت 3 د و42 ث و35 /100، متقدما على الإثيوبي ميلكنيش عزيز بتوقيت 3 د و44 ث و81/ 100، فيما حل ثالثا العداء الإريتري عبد الرزاق سليمان بتوقيت 3 د و47 ث و81 /100.

بالمقابل ، لم يتمكن المغربي الثاني المشارك في السباق ،طه الراوي، من حجز بطاقة التأهل إلى نهاية سباق 1500م إثر احتلاله المركز الثامن في السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 3 د و55 ث و29/ 100.

وكان المغرب دشن مشاركته في هذه التظاهرة العالمية ،التي انطلقت أمس الأربعاء، بمشاركة العداء ياسين لعرج ،صاحب رابع أحسن توقيت بين المشاركين،في سباق 3000م، والذي حل في المركز العاشر.

ويذكر أن المنتخب الوطني لألعاب القوى للشبان (أقل من 20 سنة)، يشارك في بطولة العالم بكينيا بتسعة رياضيين، هم ياسين العرج 3000م، وحمزة بوشاليخ وطه الراوي 1500م، ومراد الدفالي 3000م موانع، وسعد حنتي 400م حواجز، ومريم أزرور ونهيلة ربيعي 1500م، وخديجة الناصري وسكينة الحاجي 3000م موانع.

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