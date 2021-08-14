هايتي.. 227 قتيلا على الأقل في الزلزال الذي ضرب البلاد

هبة بريس- وكالات

أسفر الزلزال الذي ضرب صباح السبت، الشطر الجنوبي الغربي من هايتي عن مقتل 227 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت الحماية المدنية التي تحدثت في حصيلة سابقة عن 29 قتيلا.

وأوضحت الحماية المدنية ،عبر تويتر، أن “حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 227 قتيلا بينهم 158 في الجنوب، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين”، لافتة الى أن “عمليات التدخل الأولى (…) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض فيما تواصل المستشفيات استقبال جرحى”.

وضرب الزلزال ،الذي بلغت قوته 7,2 درجات، هايتي صباح اليوم قرابة الساعة 8,30 (12,30 ت غ) ، على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

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