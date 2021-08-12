لمرابط يغادر “النصر السعودي” وحمد الله يودعه برسالة مؤثرة
هبة بريس
ودع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، مواطنه نور الدين أمرابط الذي غادر أسوار الفريق، بعد نهاية عقده ، بتغريدة مؤثرة على حسابه في تويتر جاء فيها : “لك كل الشكر يا أخي الغالي على 3 سنوات الجميلة التي قضيناها مع بعض ، كما قلت لكل بداية نهاية … لكن تأكد أن إسمك سيبقى مكتوب من ذهب في صفحات هذا النادي العظيم و كل عشاقه المخلصين شكرا مرة اخرى ، أحبك”.
وانتقل أمرابط إلى النصر، خلال الانتقالات الصيفية الخاصة بالموسم الرياضي 2018-2019، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما إليه من واتفورد الإنجليزي
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