لمرابط يغادر “النصر السعودي” وحمد الله يودعه برسالة مؤثرة

2021-08-12 / 3:53 مساءً
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هبة بريس

ودع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، مواطنه نور الدين أمرابط الذي غادر أسوار الفريق، بعد نهاية عقده ، بتغريدة مؤثرة على حسابه في تويتر جاء فيها : “لك كل الشكر يا أخي الغالي على 3 سنوات الجميلة التي قضيناها مع بعض ، كما قلت لكل بداية نهاية … لكن تأكد أن إسمك سيبقى مكتوب من ذهب في صفحات هذا النادي العظيم و كل عشاقه المخلصين شكرا مرة اخرى ، أحبك”.

وانتقل أمرابط إلى النصر، خلال الانتقالات الصيفية الخاصة بالموسم الرياضي 2018-2019، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما إليه من واتفورد الإنجليزي

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