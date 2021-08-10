الوداد مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

هبة بريس

بات الوداد الرياضي مهددا بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا للعام القادم وذلك بسبب لاعبه النيجيري السابق شيكاتارا.

وتوصل الوداد الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية بمراسلة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يمهله من خلالها أسبوعا واحدا من أجل تسديد مستحقات شيكاتارا، وإلا سيتم استبعاده من المشاركة في دوري الأبطال.

وبات الوداد الرياضي مطالبا بتسديد مستحقات شيكاتارا التي تبلغ 165 ألف دولار من أجل تفادي الاستبعاد من دوري الأبطال، وهو المبلغ الذي حكمت به محكمة التحكيم الرياضي “طاس” ضد الفريق الأحمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0