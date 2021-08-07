إذاعة “مونت كارلو”: ميسي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره

هبة بريس - وكالات

أفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، أبلغ نادي باريس سان جيرمان، بقراره بأنه مستعد للعب بقميصه خلال الموسم المقبل.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” فإنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين ميسي وباريس سان جيرمان.

وأوضحت الإذاعة أن: “ميسي أبلغ النادي الباريسي بأنه مستعد للعب بقميصه خلال الموسم المقبل”.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تعمل حاليا على ضبط الميزانية لتصبح مناسبة لعقد الصفقة الكبرى مع ميسي.

وأوضحت أن المفاوضات بين الطرفين تدور حول عقد يمتد لموسمين، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام ثالث (اختياري).

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