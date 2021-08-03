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الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقرر إيقاف عيسى حياتو

2021-08-03 / 7:30 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه 30 ألف فرانك سويسري.

وقال “فيفا” عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن عيسى حياتو انتهك المادة 15 لمدونة الأخلاقيات المعمول بها في الاتحاد الدولي.

وأضاف أن “حياتو انتهك مدونة الأخلاقيات بمشاركته في التفاوض وإبرام وتوقيع اتفاقات تتعلق بحقوق التسويق للمسابقات التي نظمتها الـ”كاف” مع شركة “لاغادير” الفرنسية بين عامي 2014 و2017″.

وأوضح أنه “بعد عقد جلسة استماع موسعة، أكدت الغرفة القضائية أنه اخترق واجبه في الولاء لمنصبه رئيسًا للكاف، بعدما دخل نيابة عن “كاف”، في اتفاقية مخالفة للقانون مع الشركة المذكورة، وتسببت في أضرار جسيمة للاتحاد الأفريقي، وصلت إلى 200 مليون جنيه مصري وأساءت لسمعة كاف”.

وأشار البيان إلى أنه “تقرر معاقبة حياتو بمنعه من المشاركة في أي نوع من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي لمدة عام واحد، بجانب فرض غرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري”.

كما أكد البيان أن “فيفا أخطر عيسى حياتو بالقرار اليوم، ليبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ إخطاره، وحتى يوم 3 أغسطس/آب 2022”.

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