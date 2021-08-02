بعد تضامنه مع غزة.. الإسرائيليون يهاجمون حكيمي في مباراته بتل أبيب

هبة بريس - وكالات

تعرض مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، لهجوم من الجماهير الإسرائيلية، التي تابعت من المدرجات مباراة سان جيرمان وليل، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وأطلقت الجماهير الإسرائيلية، صيحات وصافرات استهجان ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها خلال المباراة التي استضافها ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، وذلك بسبب دعم النجم المغربي للقضية الفلسطينية.

هذا وخسر سان جيرمان المباراة التي أقيمت على ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، أمام نظيره “ليل” بطل الدوري الفرنسي، بهدف دون مقابل.

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