أشرف حكيمي

بعد تضامنه مع غزة.. الإسرائيليون يهاجمون حكيمي في مباراته بتل أبيب

2021-08-02 / 9:33 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

تعرض مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، لهجوم من الجماهير الإسرائيلية، التي تابعت من المدرجات مباراة سان جيرمان وليل، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وأطلقت الجماهير الإسرائيلية، صيحات وصافرات استهجان ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها خلال المباراة التي استضافها ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، وذلك بسبب دعم النجم المغربي للقضية الفلسطينية.

هذا وخسر سان جيرمان المباراة التي أقيمت على ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، أمام نظيره “ليل” بطل الدوري الفرنسي، بهدف دون مقابل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس السوبر الفرنسي.. ليل يحرز اللقب على حساب باريس سان جيرمان

كأس السوبر الفرنسي.. ليل يحرز اللقب على حساب باريس…

2021-08-01 / 10:33 مساءً
Photo of كأس العرش.. الجيش الملكي يبلغ المباراة النهائية

كأس العرش.. الجيش الملكي يبلغ المباراة النهائية

2021-08-01 / 9:09 مساءً
Photo of الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تقرر حل الإدارة التقنية وتجميد كافة أنشطتها

الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تقرر حل الإدارة التقنية وتجميد…

2021-08-01 / 7:47 مساءً
Photo of إقصاء المغربيين عبد العاطي الكص ونبيل أسامة في نصف نهاية سباق 800م

إقصاء المغربيين عبد العاطي الكص ونبيل أسامة في نصف…

2021-08-01 / 4:39 مساءً
Photo of قطر تحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها

قطر تحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها

2021-07-31 / 4:04 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق 800 متر

أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق…

2021-07-31 / 10:04 صباحًا
Photo of مهدي بنعطية ينتقل رسميا للدوري التركي

مهدي بنعطية ينتقل رسميا للدوري التركي

2021-07-30 / 3:12 مساءً

أولمبياد طوكيو.. تأهل المغربيين سفيان البقالي ومحمد تيندوفت إلى…

2021-07-30 / 12:57 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو: المغربية رباب عرافي تتأهل إلى نصف نهائي سباق 800 متر

أولمبياد طوكيو: المغربية رباب عرافي تتأهل إلى نصف نهائي…

2021-07-30 / 10:02 صباحًا
Photo of رسميا.. “كاف” يعلن موعد سحب قرعة كأس أفريقيا للأمم 2021

رسميا.. “كاف” يعلن موعد سحب قرعة كأس أفريقيا للأمم…

2021-07-29 / 5:51 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق