أولمبياد طوكيو.. تأهل المغربيين سفيان البقالي ومحمد تيندوفت إلى نهائي سباق 3000م موانع

هبة بريس

تأهل العداءان المغربيان سفيان البقالي ومحمد تيندوفت ،اليوم الجمعة، إلى نهاية سباق 3000م موانع ضمن مسابقة ألعاب القوى، التي جرت برسم اليوم الثامن لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وضمن البقالي تأهله إلى السباق النهائي بعد احتلاله المركز الأول في السلسلة الإقصائية الثالثة للدور الأول بتوقيت 8د و19 ث و00 /100. وكان المركز الثاني للسباق من نصيب العداء الفنلندي ريتانين توبي بتوقيت 8 د و19 ث و17 /100، متبوعا بالفرنسي فيلوت ألكسيس بتوقيت 8 د و19 ث و36/ 100. من جانبه بلغ تيندوفت نهاية السباق بعد احتلاله المركز الخامس للسلسلة الإقصائية الأولى بقطعه المسافة في زمن قدره 8 د و15 ث و91 /100 (تأهل كأفضل رابع توقيت). وعاد المركز الأول للسباق للإثيوبي جيرما لميشا (8 د و09 ث و83 /100ث) متقدما على الياباني ميورا ريوجي (8 د و09 ث و92 /100)، فيما حل ثالثا الكيني كيغن بينجمان ( 8 د و10 ث و80/ 100).

في المقابل، خرج العداء المغربي الآخر ،عبد الرحيم بنزهرة، من دائرة المنافسة بعدما حل في الرتبة العاشرة لسباق السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 8 د و28 ث و63 /100 .

واحتل العداء الكيني كبيووت أبراهام المركز الأول للسباق (8 د و12 ث و25 /100) متبوعا على التوالي بالعداءين الإثيوبي وال كيتنيت (8 د و12 ث و55 /100) والإيطالي عبد الواحد أحمد (8 د و12 ث و71 /100).

ويذكر أن السباق النهائي لمسافة 3000م موانع سيجرى يوم ثاني غشت المقبل.

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