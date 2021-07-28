الوداد يحتفل باللقب بفوز أمام الجيش الملكي في البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ الرباط

فاز الوداد الرياضي على ضيفه الجيش الملكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاءات الجولة 30 من البطولة الاحترافية.

زهير المترجي سجل هدف الوداد الأول في الدقيقة 22، وأضاف أيمن الحسوني الهدف الثاني في الدقيقة 50.

هذا الفوز أنهى به الوداد الرياضي الموسم بطلا برصيد 67 نقطة، بينما أنهى الجيش الملكي الموسم في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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