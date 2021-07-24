هند ظاظا أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو

2021-07-24 / 12:26 مساءً
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هبة بريس

خرجت السورية هند ظاظا أصغر رياضية في أولمبياد طوكيو من بطولة تنس الطاولة في الجولة الافتتاحية، لكنها لفتت الأنظار بقوة إليها.

وانتهى لقاء اللاعبة السورية لصالح منافستها النمساوية ليو جيا (39 عاما) بنتيجة 4-0، لكنها لم تظهر أي علامات من التوتر وحافظت على أعصابها، كما التقطت صورة سيلفي مع منافستها.

وقالت النمساوية ليو جيا: “كانت لدي مشاعر أمومية… لم يكن الأمر يتعلق بالجانب الرياضي من هذه اللعبة أكثر من الجانب الإنساني”

ظاظا هي أصغر لاعب أولمبي منذ دورة برشلونة في عام 1992، حيث ظهر لاعب التجديف كارلوس فرونت البالغ من العمر 11 عامًا مع إسبانيا.

ووصلت هند إلى الألعاب الأولمبية بعد فوزها بدورة ألعاب غرب آسيا في الأردن عام 2020، وعزت هند دخولها مجال كرة الطاولة إلى أخيها عبيدة وتشجيعه إياها.

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