ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

2021-07-14 / 7:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن فريق الرجاء الرياضي من الفوز بالنقاط الثلاث لمباراته أمام فريق المغرب التطواني في المواجهة التي احتضنها مرمب محمد الخامس زوال اليوم.

و تمكن الرجاء من الفوز بأربعة أهداف لواحد في لقاء جمعه بالمغرب التطواني ضمن منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول عن الجولة السابعة و العشرين.

رباعية الرجاء تناوب على تسجيلها كل من بين مالانغو و الشاب الواعد عبد الله فرح و عبد الإله الحافظي ثم سفيان رحيمي، بينما الهدف الوحيد لممثل تطوان سجله اللاعب أنس المرابط.

و بهذا الانتصار عزز النسور موقعهم في المركز الثاني بفارق خمسة نقاط عن المطارد الجيش الملكي و ذلك في صراع قوي للبحث عن بطاقة التأهل لعصبة الأبطال الإفريقية بعد أن اقترب الوداد بشكل كبير من حسم اللقب المحلي.

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