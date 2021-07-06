مواقف عدائية ضد المغاربة..محكمة هولندية تثبت إدانة المتطرف “فيلدرز”

هبة بريس- وكالات

ثبتت المحكمة العليا الهولندية الثلاثاء إدانة النائب من اليمين المتطرف غيرت فيلدرز لأنه وعد عام 2014 “بمغاربة أقل” في هولندا، إذ اعتبر القضاة أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين.

ولم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي أدين في الاستئناف بتهمة “الإهانة الجماعية” في سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.

وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”. وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.

وأكد فان دن برينك أنه “كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق”.

كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز.

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