الوداد يكسب معركة الديربي و يخطو بثبات نحو لقب البطولة

2021-07-03 / 11:32 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن فريق الوداد الرياضي من نيل النقاط الثلاث في مباراته أمام غريمه الرجاء بعد فوزه بحصة هدفين لواحد في المباراة التي كانت أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لها.

و تمكن رفاق وليد الكرتي من تحقيق انتصار مهم في ديربي البيضاء، في مباراة قربت الحمر بشكل كبير من لقب البطولة الاحترافية.

و تمكن الوداد من تسجيل هدفين اثنين في شباك انس الزنيتي، تناوب على تدوينها كل من ايوب العملود في الدقيقة 15 من شوط المباراة الأول و كذا زهير المترجي في الدقيقة 70، بينما هدف الرجاء كان من ضربة جزاء انبرى لها سفيان رحيمي.

و ضيع الوداد خلال لقاء الديربي ركلة جزاء عن طريق هدافه أيوب الكعبي، قبل أن ينهي الحكم رضوان جيد المباراة بفوز الوداد بالنقاط الثلاث أمام خصمه و مطارده الرجاء، ليبتعد الأحمر في الصدارة بفارق 9 نقاط قبل خمس جولات من نهاية البطولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولمبيك خريبكة يحجز بطاقة الصعود الثانية للقسم الأول

أولمبيك خريبكة يحجز بطاقة الصعود الثانية للقسم الأول

2021-07-03 / 2:10 مساءً
Photo of الجامعة تفصح عن أسماء حكام الديربي البيضاوي رقم 130

الجامعة تفصح عن أسماء حكام الديربي البيضاوي رقم 130

2021-07-02 / 10:05 مساءً
Photo of لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق رئيس فريق

لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق…

2021-07-02 / 6:41 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية.. إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام شباب المحمدية

البطولة الاحترافية.. إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام شباب المحمدية

2021-07-01 / 9:51 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع ضيفه الفتح الرياضي

البطولة الاحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع ضيفه الفتح الرياضي

2021-06-30 / 8:17 مساءً
Photo of كأس العرب لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي ينهزم بركلات الترجيح أمام الجزائر ويودع البطولة

كأس العرب لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي ينهزم…

2021-06-29 / 11:03 مساءً
Photo of المغرب ينهض بدور طلائعي في مجال تطوير كرة القدم النسوية

المغرب ينهض بدور طلائعي في مجال تطوير كرة القدم…

2021-06-29 / 7:00 صباحًا
Photo of سويسرا تقصي فرنسا من اليورو بالضربات الترجيحية

سويسرا تقصي فرنسا من اليورو بالضربات الترجيحية

2021-06-28 / 11:16 مساءً
Photo of في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020”

في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى…

2021-06-28 / 10:34 مساءً
Photo of الضربات الترجيحية تقود الرجاء الرياضي إلى نهائي “كاف”

الضربات الترجيحية تقود الرجاء الرياضي إلى نهائي “كاف”

2021-06-27 / 10:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق