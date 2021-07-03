الوداد يكسب معركة الديربي و يخطو بثبات نحو لقب البطولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن فريق الوداد الرياضي من نيل النقاط الثلاث في مباراته أمام غريمه الرجاء بعد فوزه بحصة هدفين لواحد في المباراة التي كانت أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لها.

و تمكن رفاق وليد الكرتي من تحقيق انتصار مهم في ديربي البيضاء، في مباراة قربت الحمر بشكل كبير من لقب البطولة الاحترافية.

و تمكن الوداد من تسجيل هدفين اثنين في شباك انس الزنيتي، تناوب على تدوينها كل من ايوب العملود في الدقيقة 15 من شوط المباراة الأول و كذا زهير المترجي في الدقيقة 70، بينما هدف الرجاء كان من ضربة جزاء انبرى لها سفيان رحيمي.

و ضيع الوداد خلال لقاء الديربي ركلة جزاء عن طريق هدافه أيوب الكعبي، قبل أن ينهي الحكم رضوان جيد المباراة بفوز الوداد بالنقاط الثلاث أمام خصمه و مطارده الرجاء، ليبتعد الأحمر في الصدارة بفارق 9 نقاط قبل خمس جولات من نهاية البطولة.

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