أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) ، فاطمة سامورا ، اليوم الاثنين في مدينة سلا ، أن المغرب ينهض بدور طلائعي في مجال تطوير كرة القدم النسوية.

وقالت سمورا في تصريحات للصحافة على هامش زيارتها للمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (ضاحية سلا) ” هنيئا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على جهودها الرائدة في مجال تطوير كرة القدم وخاصة النسوية منها “.

وقالت سمورا ، التي بدأت زيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام للاتحاد الدولي لكرة القدم ” أود أن أشكر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع على دعوتي لحضور اجتماع العمل الذي يندرج في إطار شراكة رابح – رابح بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و الجامعة” .

و أضافت ” جئنا لنظهر لإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) أنه في أفريقيا ، هناك دول استثمرت الكثير في تطوير كرة القدم على جميع المستويات وأن نموذج المغرب يجب أن يشجع الاتحادات الأفريقية الأخرى على القيام بنفس الشيء” .

و تابعت ” إنه لمن دواعي سروري أن أرى أن الورش الذي قمنا بزيارته ، هنا قبل عام ، لم يتوقف وأن هناك مشروع لتوسيع مركب محمد السادس لكرة القدم ، يروم وضع جميع الفاعلين في كرة القدم تحت سقف واحد ، مع افتتاح متحف لكرة القدم ، الذي يمثل رصيدا هائلا للمغرب “.

و استطردت “عندما نتواجد في هذا المركز ، لدينا انطباع أننا لسنا في إفريقيا. لكن هذه الجوهرة موجودة فعلا في المغرب مع بصمة أفريقية ، و جاهزية تامة من لدن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمساعدة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، اللتين سيكون لهما مكتب مشترك على مستوى هذا المجمع “.

و أعربت في ختام تصريحاتها عن حرصها ” في أن يكون هذا المثال ،بمثابة نموذج للدول الأخرى في إفريقيا وحول العالم”.

من جانبه، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع على ان افريقيا ” في حاجة إلى اهتمام خاص في مجال تطوير كرة القدم على جميع المستويات” ، مبرزا أن “الاهتمام ينصب أكثر على المباريات والنتائج واللاعبين ، لكننا ننسى الجوانب الهيكلية لتطوير كرة القدم ، المتمثلة في البنية التحتية “.

ومن هذا المنطلق ، أكد لقجع ، الذي قدم لمحة شاملة عن تنظيم كرة القدم المغربية ، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم كانت وفية لإطارها المرجعي ، المتمثل في الحكامة ، التكوين ،والبنية التحتية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة شكلت نقطة الانطلاق لتطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة وخاصة كرة القدم ، مستعرضا بالمناسبة ورش مواكبة تحول الاندية الى شركات .

وأشار لقجع الى أنه تم إنشاء عصب مختلفة ، وهي بطولة كرة القدم للمحترفين ، وبطولة كرة القدم للهواة ، وبطولة كرة القدم للسيدات ، وبطولة كرة القدم المتنوعة ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البطولات الجهوية ، مبرزا أن بطولة وطنية لكرة القدم الشاطئية ستنطلق في شتنبر المقبل مع 12 نادي ا.

وكان وفد ال”فيفا” الذي ترأسه سمورا قد قام في وقت سابق بزيارة المباني الملحقة المختلفة لمجمع محمد السادس لكرة القدم ، حيث قدمت له شروحات ضافية حول هذه البنية التحتية الكبيرة .

ومن المنتظر أن يعقد وفد ال”فيفا” غدا الثلاثاء في سلا، لقاء حول صندوق Fifa Forward ، و آخر يهم برنامج اضفاء الطابع الاحترافي على الاندية و تحديث حكامتها.

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