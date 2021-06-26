المكسيك.. مقتل 35 شخصا في حرب عصابات المخدرات
الصورة من الارشيف

المكسيك.. مقتل 35 شخصا في حرب عصابات المخدرات

2021-06-26 / 9:05 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية بأن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات “خاليسكو الجيل الجديد” و”سينالوا” وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي “بيك اب” محروقتين.

يذكر أن “سينالوا” و”خاليسكو الجيل الجديد” من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي.

وانشقت عصابة “خاليسكو الجيل الجديد” عن “سينالوا” في عام 2011 تقريبا. وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب “إل مينتشو” على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA)، حيث تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.

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