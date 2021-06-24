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الصحة السويسرية.. فيروس كورونا نادرا ما يصيب المطعمين

2021-06-24 / 7:26 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة في سويسرا أن الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد نادرا ما يصابون بالفيروس.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن البيانات تظهر أن اللقاحات تساعد في السيطرة على الإصابات التي غالبا ما تستهدف الفئات غير المحصنة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 209 إصابات فقط من بين 180 ألف إصابة سجلت خلال الفترة من 27 يناير، و21 يونيو كانت لأشخاص تلقوا جرعات كاملة من لقاحات موديرنا أو فايزر، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من هذه الحالات يطلق عليها “حالات الاختراق” وهي لأشخاص حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح، تمت دراستها باستخدام تسلسل جيني يشمل سلالة “ألفا” المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا ثم بدأت في الانتشار في سويسرا في العام الجديد.

وسجلت إصابة اختراق واحدة بسلالة “دلتا”، أكثر السلالات المتحورة عدوى، والتي كان ظهورها الأول في الهند وتسبب حاليا قلقا عالميا.

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