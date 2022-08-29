مستجدات كورونا في المغرب.. 26 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
هبة بريس ـ الرباط
في آخر نشرة خاصة بالوضعية الوبائية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
و بهاته الحالات الجديدة التي سجلت في الساعات الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.342 حالة في المغرب.
و في المقابل، شهدت ذات الفترة تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16272، بينما تم التأكد من شفاء 31 حالة إضافية ليصل التعافي إلى 1247652 حالة.
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