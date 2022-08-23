مستجدات كورونا في المغرب.. تسجيل 58 حالة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 88 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 741 ألف و 3 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و381 ألف و534 شخصا، مقابل 24 مليون و889 ألف و 238 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

و تلقى 37 ألف و 197 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المرض.

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