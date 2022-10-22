وزارة الصحة: “عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل لامس 25 مليون”

2022-10-22 / 18:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في المغرب بشكل بطيئ بالرغم من الحملات التواصلية و الإشهارية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية.

و حسب المنشور اليومي المحدث الذي تصدره وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية فقد باتت أرقام و معطيات الملقحين تشهد استقرارا نسبيا في ظل الإقبال الضعيف يوما بعد آخر على مراكز التلقيح.

و أوضحت الوزارة السالفة الذكر أن عدد الأشخاص ااذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة قد لامس حاجز الخمسة و عشرون شخصا.

و استنادا لذات المنشور، فقد بلغ عدد الملقحين بجرعة واحدة من اللقاح رقم 24 مليون و 910 آلاف و 506 شخصا، فيما الملقحين بالجرعة الرابعة استقر في رقم 52 ألف و 609 شخصا.

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