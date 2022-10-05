وزارة الصحة: “قرابة 25 مليون مواطن أقبلوا على الحملة الوطنية للتلقيح”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نشر المعطيات و الأرقام الخاصة بالحالة الوبائية في المملكة المغربية و ذلك بشكل يومي منذ بداية الجائحة.
و بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد شهدت نسبة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم الأربعة التي تم اعتمادها ببلادنا تراجعا ملحوظا حيث أصبح الرقم لا يتجاوز البضع عشرات في اليوم الواحد.
و أوضح آخر تخديث لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحذة على الأقل من لقاحات كوفيد المرخص لها بالمغرب شارف على الوصول لرقم الخمسة و عشرون مليون شخصا.
و وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى يوم 5 أكتوبر لرقم 24 مليون و 907 ألف و 380 شخصا.
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