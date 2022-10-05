وزارة الصحة: “قرابة 25 مليون مواطن أقبلوا على الحملة الوطنية للتلقيح”

2022-10-05 / 20:01
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نشر المعطيات و الأرقام الخاصة بالحالة الوبائية في المملكة المغربية و ذلك بشكل يومي منذ بداية الجائحة.

و بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد شهدت نسبة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم الأربعة التي تم اعتمادها ببلادنا تراجعا ملحوظا حيث أصبح الرقم لا يتجاوز البضع عشرات في اليوم الواحد.

و أوضح آخر تخديث لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحذة على الأقل من لقاحات كوفيد المرخص لها بالمغرب شارف على الوصول لرقم الخمسة و عشرون مليون شخصا.

و وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى يوم 5 أكتوبر لرقم 24 مليون و 907 ألف و 380 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع المدينة

عمدة البيضاء تصدر قرارا بمنع تجول عربات الدواب بشوارع…

2022-10-05 / 19:01
Photo of بركة: “جهة الدار البيضاء سطات تعاني من ندرة المياه بشكل كبير”

بركة: “جهة الدار البيضاء سطات تعاني من ندرة المياه…

2022-10-05 / 18:31
Photo of ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو

ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو

2022-10-05 / 17:39
Photo of مندوبية السجون تفنذ ادعاءات سوء معاملة سجين سابق

مندوبية السجون تفنذ ادعاءات سوء معاملة سجين سابق

2022-10-05 / 17:03
Photo of توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية ب5 مدن                                    

توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية ب5 مدن…

2022-10-05 / 16:16
Photo of توقيف موظف اعتدى على رئيس شؤون الطلبة بآلة راضة بمارتيل

توقيف موظف اعتدى على رئيس شؤون الطلبة بآلة راضة…

2022-10-05 / 16:07
Photo of فاس.. تعيين خليفة متقاعد في منصب شيخ قروي، وموظفون من الإنعاش يتم الاستهتار بهم

فاس.. تعيين خليفة متقاعد في منصب شيخ قروي، وموظفون…

2022-10-05 / 16:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-10-05 / 15:33
Photo of في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69 مليون معلم

في يومه العالمي.. اليونسكو: هناك حاجة إلى نحو 69…

2022-10-05 / 14:00
Photo of إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم في الإصلاحات

إنزكان : تجار السوق اليومي ينوبون عن مجلس مدينتهم…

2022-10-05 / 13:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق