حملة التلقيح الوطنية.. عدد المطعمين يلامس 25 مليونا في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية و التحسيسية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لحث المغاربة على تلقي جرعات التلقيح، غير أن نسبة الإقبال في الأسابيع الأخيرة تراجعت بشكل كبير.

و شهدت معدلات تلقي التلقيح استقرارا شبه مطلق في بلادنا، حيث لم يعد عدد المطعمين الجدد يتجاوز رقم المئات في اليوم الواحد.

و لحدود الساعة وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا المعتمدة في المغرب لرقم 24 مليون و 904 ألف و 113 شخصا.

أما المطعمين بجرعتين من اللقاح فقد وصل لرقم 23 مليون و 399 ألف و 860 شخص، فيما الجرعة الثالثة تلقاها أزيد من ست ملايين شخص.

و بخصوص الجرعة التعزيزية الرابعة، فرقم المقبلين على تلقيها ضئيل جدا حيث لا يتعدى عددهم 48 ألف و 154 شخصا.

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