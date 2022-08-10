وزارة الصحة: “قرابة 32 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة للقاح كوفيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية التلقيح بمختلف عمالات و أقاليم المملكة، غير أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم شهدت في الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرا.

هذا التراجع أكدته معطيات النشرة اليومية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية الخاصة بالحالة الوبائية ببلادنا، حيث تقلصت أعداد الملقحين الجدد بشكل ملحوظ.

و حسب وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، فقد تلقى 31 ألف و 648 شخصا الجرعة الرابعة التي أقرتها السلطات لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة.

في الوقت ذاته، استقرت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة في رقم 6 مليون و 712 ألف و 909 شخص، بينما الجرعة الثانية تلقاها 23 مليون و 373 ألف و 732 شخصا، أما جرعة واحدة فقد تم تطعيمها لما يقارب 24 مليوم و 882 ألف و 571 شخصا.

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