الوداد البيضاوي يفوز على مضيفه نهضة بركان

2021-06-22 / 11:54 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين دون رد على مضيفه نهضة بركان، في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء اليوم الثلاثاء، برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية، على أرضية ملعب بركان.

وافتتح حصة تسجيل الأهداف اللاعب منصف الشراشم في الدقيقة 49، قبل ان يضيف زميله زهير المترجي في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محسن ياجور من صفوف الفريق البرتقالي، كما أن الحكم وزع 7 بطاقات صفراء في اطوار المباراة.

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