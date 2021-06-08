المنتخب الوطني المغربي يفوز على نظيره الغاني بهدف لصفر

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الغاني بهدف لصفر ،في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفي نفس الاطار قال مدرب المنتخب الوطني المغربي أن الأسود لعبو بروح جماعية , ويستحقون الفوز على منتخب كبير من طينة غانا .

وأضاف الناخب الوطني :” نستحق الفوز في هذه المباراة على منتخب غانا الذي أعتبره منتخبا قويا، لقد قدم اللاعبون أداءا قتاليا ولعبنا بروح جماعية مكنتنا من خلق العديد من الفرص منها على الأقل أربع فرص، كان يجب إستثمارها، المهم بالنسبة لي أننا كنا في المستوى وقدمنا أداءا مطمئنا، صحيح هناك عمل يتواصل وهناك أخطاء سنصححها، منتخب غانا كان جيدا وهذا هو سر إختيارنا مواجهته”

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