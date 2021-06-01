العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري
الصورة من مكان الحادث

العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري

2021-06-01 / 10:44 مساءً
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هبة بريس ـ طنجة

هتز حي إناس بمدينة طنجة، قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء على وقع جريمة مروعة وغامضة، بعدما تم العثور على جثة طبيب مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري.

و حلت لعين المكان عناصر الشرطة العلمية، التي شرعت في جمع المعطيات لاستعمالها في البحث التي تم فتحه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

هذا وتم نقل الجثة لمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي، بحيث تظل أسباب ودوافع هاته الجريمة مجهولة لحدود الساعة.

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