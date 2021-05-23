تحت أنظار الناخب الوطني.. الفتح يوقف صحوة العساكر في ديربي العاصمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهى ديربي العاصمة الرباط اليوم بين الفتح الرياضي و الجيش الملكي بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مجريات الجولة 19 من البطولة الاحترافية الأولى.

و حسم لاعبو الفتح المباراة بتفوقهم على الجيش الملكي، ليوقفوا بذلك الصحوة القوية التي عاش على إيقاعها الفريق العسكري في المباريات الأخيرة.

و تابع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش ديربي العاصمة من الملعب للوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين في أفق ضمهم للتشكل الذي سيتم استدعاؤه لحمل قميص المنتخب في القادم من المباريات.

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