تونس.. تعديل توقيت حظر التجوال وتدابير جديدة لمواجهة كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، تعديل لأوقات حظر التجوال ضمن حزمة تدابير صحية جديدة، بينها عودة الدراسة وفتح دور العبادة والسماح بالتنقل بين المدن، تبدأ الجمعة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي للناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، عقب اجتماع جمع الرئيس هشام مشيشي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع لجنة مجابهة انتشار فيروس كورونا ومندوب وزارة الصحة، في تونس العاصمة.

وقالت بن سليمان إن “الحكومة أقرت مواصلة العمل بجملة القرارات المتخذة في 7 ماي الجاري، مع رفع منع التنقل بين المحافظات، لتفادي الضغط على وسائل النقل والطرقات”.

وأضافت: “سيتم العمل بداية من يوم الاثنين 17 ماي الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، بالإجراءات الجديدة وتطبيق البروتوكولات الصحية السابقة بمختلف الأنشطة”.

وأوضحت أن الاجراءات الجديدة اشتملت على مواصلة حظر التّجوال مع تعديل توقيته من 10 ليلا إلى 5 صباحا، بدلا من 7 ليلا إلى 5 صباحا.

كما تضمنت الإجراءات “استئناف الدّروس بالمدارس والمعاهد بنظام الأفواج، وعودة الدّراسة وفق النظام المندمج (عبر الانترنت أو حضوريًا) بالمؤسسات الجامعية، وتطبيق التّوصيات الصّحية بدور العبادة وبالفضاءات التّجارية وعودة العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم وفق طاقة استيعاب لا تتعدى 50 بالمئة”.

وتابعت بن سليمان: “سيتواصل تطبيق إجراءات الحجر الصّحي الإجباري للوافدين من خارج تونس، واعتماد الحجر الصّحي الشّامل في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابات، خاصة من السلالات الجديدة المتحورة”.

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