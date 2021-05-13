صورة تعبيرية

تونس.. تعديل توقيت حظر التجوال وتدابير جديدة لمواجهة كورونا

2021-05-13 / 2:45 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، تعديل لأوقات حظر التجوال ضمن حزمة تدابير صحية جديدة، بينها عودة الدراسة وفتح دور العبادة والسماح بالتنقل بين المدن، تبدأ الجمعة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي للناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، عقب اجتماع جمع الرئيس هشام مشيشي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع لجنة مجابهة انتشار فيروس كورونا ومندوب وزارة الصحة، في تونس العاصمة.

وقالت بن سليمان إن “الحكومة أقرت مواصلة العمل بجملة القرارات المتخذة في 7 ماي الجاري، مع رفع منع التنقل بين المحافظات، لتفادي الضغط على وسائل النقل والطرقات”.

وأضافت: “سيتم العمل بداية من يوم الاثنين 17 ماي الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، بالإجراءات الجديدة وتطبيق البروتوكولات الصحية السابقة بمختلف الأنشطة”.

وأوضحت أن الاجراءات الجديدة اشتملت على مواصلة حظر التّجوال مع تعديل توقيته من 10 ليلا إلى 5 صباحا، بدلا من 7 ليلا إلى 5 صباحا.

كما تضمنت الإجراءات “استئناف الدّروس بالمدارس والمعاهد بنظام الأفواج، وعودة الدّراسة وفق النظام المندمج (عبر الانترنت أو حضوريًا) بالمؤسسات الجامعية، وتطبيق التّوصيات الصّحية بدور العبادة وبالفضاءات التّجارية وعودة العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم وفق طاقة استيعاب لا تتعدى 50 بالمئة”.

وتابعت بن سليمان: “سيتواصل تطبيق إجراءات الحجر الصّحي الإجباري للوافدين من خارج تونس، واعتماد الحجر الصّحي الشّامل في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابات، خاصة من السلالات الجديدة المتحورة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بصاروخ “عياش 250″… “القسام” تقصف مدنا وثاني أكبر مطار في إسرائيل

بصاروخ “عياش 250″… “القسام” تقصف مدنا وثاني أكبر مطار…

2021-05-13 / 1:49 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

2021-05-13 / 12:53 مساءً
Photo of وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق النار

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا بالإجماع كل مبادرات وقف إطلاق…

2021-05-13 / 12:30 مساءً
Photo of كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم

كتائب القسام ل”إسرائيل”: أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم…

2021-05-13 / 11:48 صباحًا
Photo of ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 83 شخصا بينهم…

2021-05-13 / 11:36 صباحًا
Photo of تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

2021-05-13 / 10:52 صباحًا
Photo of القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة منذ 2019

القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة…

2021-05-13 / 10:50 صباحًا
Photo of 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد…

2021-05-13 / 10:05 صباحًا
Photo of نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

نواب بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية “جريمة حرب”

2021-05-13 / 8:30 صباحًا
Photo of عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

2021-05-13 / 2:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق