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الفيفا: تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

2021-05-06 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، قرارا عاجلا بشأن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر الفيفا تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقرر أن تقام في دولة قطر 2022، والتي كان من المفترض أن تُلعب في يونيو/حزيران 2021.

ونشر “الفيفا” بيانا على موقعه الإلكتروني، جاء فيه أنه بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا، والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل تلك التصفيات، على أن يتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر، وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022.

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